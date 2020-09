Napoli-voorzitter had coronasymptomen, droeg niet altijd een mondmasker en test nu positief

Verontrustend nieuws vanuit Italië. Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis is besmet met het coronavirus en het risico bestaat dat hij ook andere grote namen in het Italiaanse voetbal heeft besmet.

"Voorzitter Aurelio De Laurentiis werd gisteren (woensdag, red.) getest op het coronavirus en het resultaat is positief", communiceerde voebtalclub Napoli donderdagvoormiddag. 'Il Presidente' is 71 jaar oud en vertoonde symptomen. Bij de spelers en staf van Napoli zijn geen positieve gevallen aan het licht gekomen.

Woensdag had De Laurentiis een vergadering met andere clubvoorzitters. Toen hij journalisten te woord stond droeg hij geen mondmasker. De koorts die hij toen al had, wijtte hij aan een indigestie. Nu rijst de vraag of De Laurentiis de andere voorzitters ook besmet heeft met het longvirus.