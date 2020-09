Patrick De Koster vraagt voor tweede maal vrijlating aan

Patrick De Koster heeft voor de tweede maal zijn vrijlating aangevraagd. De voormalige makelaar van Kevin De Bruyne blijft volhouden niet schuldig te zijn.

Een eerste aanvraag voor vervroegde vrijlating werd al geweigerd, dus probeert De Koster het nu na de confrontatie met Kevin De Bruyne een tweede maal. De advocaat van De Koster blijft ook volharden dat zijn cliënt onschuldig is.

De Koster wordt aangehouden voor witwassen, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, maar beweert nooit bewust ten kwade trouw gehandeld te hebben. Daarom werd in eerste instantie al eens de vrijlating aangevraagd, in ruil voor elektrisch toezicht.

Deze week kwam De Koster oog in oog te zijn met zijn voormalig pupil, Kevin De Bruyne. De gesprekken tussen de twee zouden constructief en verhelderend zijn verlopen. De Koster hoopt dat er voldoende duidelijkheid werd gecreëerd en dus vrijgelaten zou worden.

"De zaak is momenteel in beraad. We hebben ons daarom ook verzet tegen een verdere aanhouding", zei advocaat Louis De Groote aan Sporza.