AC Milaan haalt Italiaans supertalent weg bij Brescia

Alexis Saelemaekers mag binnenkort Sandro Tonali verwelkomen op training. Het Italiaanse toptalent komt voor 35 miljoen euro over van Brescia.

Tonali wordt eigenlijk in eerste instantie gehuurd van Brescia voor 10 miljoen euro, nadien volgt een verplichte aankoopoptie van 25 miljoen euro. Zo kan AC Milaan haar uitgaven voor dit jaar verminderen en komt het niet in de problemen met de Financial Fair Play-regels.

Sandro Tonali wordt in Italië gezien als de opvolger van Andrea Pirlo, ooit zelf smaakmaker bij Milaan. De 20-jarige middenvelder laat het gedegradeerde Brescia achter zich.

Tonali is ook al drievoudig international voor Italië en wordt een grote toekomst voorspeld. Hij is na Kalulu, Brahim Diaz en de definitieve aankopen van Saelemaekers en Kjaer al de vijfde transfer voor AC Milaan.