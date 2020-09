OFFICIEEL: AC Milan heeft nieuwe tweede doelman beet

Na het vertrek van Pepe Reina en Asmir Begović moest AC Milan op zoek naar een nieuwe tweede doelman. Bij deze zoektocht zijn ze uitgekomen bij Ciprian Tătărușanu, een 34-jarige Roemeen.

AC Milan heeft haar tweede doelman gevonden. De club heeft de komst van Ciprian Tătărușanu officieel bekendgemaakt. De Roemeen komt over van Olympique Lyon waar hij niet genoeg speeltijd kreeg.

De 34-jarige doelman heeft een contract van drie seizoenen getekend bij AC Milan. Hij heeft al ervaring in de Serie A, want in het verleden stond hij in doel bij Fiorentina. De 21-jarige Gianluigi Donnarumma blijft uiteraard de eerste doelman bij de Italiaanse club.