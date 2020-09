De Bruyne had het bijzonder moeilijk en spreekt ook over Messi: "I don't care!"

Kevin De Bruyne en uitgebreide interviews, dat doet de Manchester City-ster niet al te veel. Aan The Daily Mail gaf hij er nu wel eentje via Zoom. Daarin laat hij merken hoeveel pijn de grote achterstand op Liverpool deed en spreekt hij ook over de poging om Lionel Messi naar Engeland te lokken.

De Bruyne had het er vorig seizoen heel moeilijk mee dat Liverpool zo makkelijk richting titel stoomde. "Dat gaat niet weg. Vorig seizoen scoorden we de meeste goals en kregen we er het minst binnen, maar op het einde wonnen we de league niet hé. We lagen zo ver achter omdat we fouten maakten vooraan en achteraan. Dat mag niet meer gebeuren", laat hij weten.

City probeerde in de tussentijd Lionel Messi te overtuigen naar Manchester te komen. "Om eerlijk te zijn, ik dacht er niet aan. Als het zou gebeurd zijn, gebeurde het. Als je Messi in je team kan hebben, ga je het altijd doen. Ik kan het vanuit het sportieve aspect en vanuit de visie van de club begrijpen."

"De sponsors en geld die hij zijn aangebracht hebben zou ongelooflijk geweest zijn. Zelfs als je hem dan een berg geld moet betalen, zou je het op één of andere manier allemaal terugkrijgen. Dus ik begrijp de beslissing om het te proberen."

Maar dat hij er geen moment aan gedacht heeft? "Nee, echt niet. I don't care! Als hij gekomen was, had het ons geholpen. Maar ik kijk nooit naar welke speler kan komen of wat er kan gebeuren. Je speelt met de spelers die er zijn en ik denk dat we al een redelijk goed team hebben hé?"