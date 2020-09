Is Sebastiaan 'Tarzan' Bornauw de nieuwe Daniel Van Buyten bij de Rode Duivels?

Een Rode Duivel is Bornauw (nog) niet, maar een jonge Duivel al wel. De ex-speler van Anderlecht gaat in een interview de vergelijking aan met Daniel Van Buyten.

Maar waarom zou je met Daniel Van Buyten vergeleken moeten worden als je toch al de Belgische Tarzan genoemd wordt in Duitsland? "Ik neem het op als een compliment maar ik begrijp niet goed waar ze het van halen", klinkt het bij Bornauw.

Bornauw begon zijn carrière bij Wydad Casablanca aangezien zijn vader daar werkte. "De velden waren vooral zandig en de spelers waren technisch heel goed. Het is wel een andere stijl dan in België, de trainingen waren meer plezier dan werk", vergelijkt hij. Ondertussen speelt Bornauw bij FC Köln na zijn doorbraak bij Anderlecht.

Van Buyten

"Veel mensen vergelijken met met Daniel Van Buyten en ik snap het wel, er zijn wel wat vergelijkingen. Hij speelde ook in Duitsland. We zijn allebei heel kalm op het veld en werken hard. Bovendien waren we allebei aanvallers voor we verdedigers werden.

En het haar? Ja ik heb lang haar, maar zo lang als hem zal het bij mij niet worden. En dat baardje zou bij mij ook niet staan", besluit Bornauw al lachend.