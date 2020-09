Tottenham en Toby Alderweireld meteen onderuit op eerste speeldag Premier League

Tottenham is er niet in geslaagd om punten te rapen op de eerste speeldag van de Premier League. De club van Toby Alderweireld verloor deze avond met 0-1 van Everton na een doelpunt van Dominic Calvert-Lewin.

Zowel bij Tottenham als bij Everton stonden enkele nieuwkomers op het veld. Bij Tottenham kozen ze voor Doherty in de defensie en Hojbjerg op het middenveld en Ancelotti koos bij Everton voor James Rodriguez, Allan en Doucouré op het middenveld.

Vooral bij Everton maakten de nieuwkomers indruk. Via James Rodriguez kreeg Everton enkele goede kansen, maar in de eerste helft wilde de bal er nog niet in. Tottenham kon daar weinig tegenover zetten, maar Pickford moest één keer goed ingrijpen op een schot van Alli.

In de tweede helft ging Everton op haar elan verder en het werd beloond met een doelpunt. Digne legde een vrije trap perfect op het hoofd van Calvert-Lewin en de aanvaller kopte de bal hard binnen. 0-1 was meteen ook de eindstand en daardoor begint Tottenham met een nederlaag aan het nieuwe seizoen. Everton liet mooie dingen zien en zou wel eens één van de verrassingen kunnen worden in de komende weken.