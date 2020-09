Na de interlandbreak zonder speelminuten nu ook geen Eden Hazard bij Real Madrid in seizoensopener

Op 20 september begint landskampioen Real Madrid aan een nieuwe campagne in de Primera División. Op de openingsspeeldag zal het wel op slechts een Rode Duivel kunnen rekenen.

Zinédine Zidane kan Eden Hazard nog niet inzetten tijdens de eerste wedstrijd van Real Madrid in La Liga. Onze landgenoot, die wel werd opgeroepen voor de Rode Duivels maar niet in actie kwam, is fysiek nog niet helemaal in orde.

Thibaut Courtois zal dus de enige Rode Duivel in de basiself zijn bij Real Madrid. Hij verliet de Rode Duivels om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de competitiestart met zijn club.

Op 20 september gaat 'De Koninklijke' op bezoek bij Real Sociedad. Daar is Adnan Januzaj teruggekeerd na een blessure. Hij kreeg op speeldag 1 een invalbeurt van ruim tien minuten.