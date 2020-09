🎥 Het doelpunt van het weekend viel in de Croky Cup! Aanvaller van Eendracht Aalst pakt uit met fantastische omhaal

In de eerste rondes van de Croky Cup maken de amateurclubs onderling uit wie beloond wordt met een match tegen een van de profclubs. Eendracht Aalst is nog in de running na een overwinning tegen Winkel Sport, mede dankzij een fenomenaal doelpunt.

Eendracht Aalst was op weg naar een overwinning tegen Winkel Sport. De klok tikte af richting een 2-1 eindstand in het voordeel van de Oost-Vlamingen en in de laatste minuut van de reguliere speeltijd deed Ignazio Cocchiere de boeken helemaal toe voor Winkel. En hoe!? De 32-jarige Italiaan met een verleden bij Union en Dender lukte een weergaloze omhaal. Om duimen en vingers van af te likken! Gelukkig werd het pareltje vereeuwigd op video. We willen u dit doelpunt dan ook niet onthouden. Zag u dit weekend nog een mooier doelpunt op Belgische velden?