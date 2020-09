Feyenoord rondt transfer van voormalige Anderlechtenaar af

Feyenoord heeft een nieuwe centrale verdediger binnengehaald en dat is voor de fans van Anderlecht een oude bekende.

De Servische verdediger Uros Spajic moet komend seizoen voor wat extra ervaring zorgen achteraan. Spajic zal u nog kennen van in zijn periode bij Anderlecht.

Daar werd hij na een aarzelende start een sterkhouder centraal achteraan. Hij kwam er tot 42 wedstrijden en werd dan voor 7 miljoen euro verkocht aan FK Krasnodar.

Dat verhuurt hem nu aan Feyenoord. "Het is bekend dat we graag nog een centrale verdediger wilden toevoegen aan de selectie. Met de komst van Uros Spajic is dat gelukt én voegen we niet alleen een extra optie, maar ook extra ervaring toe aan de achterste linie van de groep", aldus Frank Arnesen, nog zo'n oude bekende van Anderlecht.