OFFICIEEL: Ploegmaat van Jason Denayer gaat in de Premier League aan de slag

Aston Villa heeft deze ochtend een nieuwe transfer voorgesteld. Ze hebben namelijk de flankaanvaller Bertrand Traoré voorgesteld. Traoré kwam sinds 2017 uit voor het Franse Olympique Lyon.

Bertrand Traoré gaat opnieuw in de Premier League aan de slag. Hij speelde eerder al voor de jeugd en de eerste ploeg van Chelsea, maar daar kon hij nooit echt doorbreken. In 2017 ging hij aan de slag in de Ligue 1 bij Olympique Lyon.

Daar deed Traoré het de voorbije jaren niet onaardig. Zo scoorde hij 33 doelpunten en gaf hij 17 assists in 126 wedstrijden voor de Franse topclub. In de Premier League zal hij onder meer de concurrentie moeten aangaan met Trezeguet, de ex-speler van Anderlecht.