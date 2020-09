Zinedine Zidane weigert na te trappen op Gareth Bale: "Wij hebben nooit problemen gehad met elkaar"

Gareth Bale staat op het punt om zijn transfer naar Tottenham af te ronden en dus gingen een groot deel van de vragen op de persconferentie bij Real Madrid over de Welshman.

Zinedine Zidane en Gareth Bale leken niet de beste relatie te hebben. De Franse oefenmeester liet de 31-jarige aanvaller vaak links liggen en de Spaanse media smulden van de verhalen over de verstandhouding tussen de twee.

Maar op de persconferentie voorafgaand de wedstrijd tegen Real Sociedad weigert Zidane slecht te praten over Gareth Bale. "Ik heb nooit een probleem gehad met Gareth Bale en hij nooit met mij", klonk het duidelijk bij Zidane.

"Ik heb hem niet meer gesproken sinds zijn vertrekt, maar Bale is een spectaculaire speler en ik denk niet dat hij het afgelopen seizoen zijn tijd heeft liggen verdoen door bij Madrid te blijven. Ik wens hem het beste."

Op de vraag of Zidane blij was dat Bale vertrok, was de Fransman duidelijk. "Nee, ik ben niet opgelucht dat hij vertrokken is. "