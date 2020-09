Nainggolan blijft welkom bij Cagliari, dat rekent op medewerking van Inter Milaan

Radja Nainggolan is na zijn uitleenbeurt aan Cagliari teruggekeerd naar Inter Milaan, maar daar lijkt hij niet in de plannen van trainer Antonio Conte te passen. Het is uitkijken naar een nieuwe club...

Inter Milaan begint op 26 september aan het seizoen in de Serie A. Of het daarbij op Radja Nainggolan zal rekenen valt nog af te wachten, maar Antonio Conte heeft al een druk bezet middenveld. Bovendien wordt Arturo Vidal daar weldra aan toegevoegd. Eerder geen toekomst bij Inter dan wel dus. Dan is het een kwestie voor de 32-jarige Belg om een nieuwe club te vinden. Een terugkeer naar Cagliari behoort al meteen tot de mogelijkheden. Die interesse van Cagliari is niet nieuw, maar momenteel is Nainggolan nog te duur voor de club uit Sardinië. De middenvelder ligt nog tot 2022 onder contract bij Inter, dat hem dus niet zomaar zal laten gaan.