Premier League-fans zullen nog zes maanden moeten wachten vooraleer ze weer in de stadions mogen

De Premier League is ondertussen weer vertrokken, maar dat deed het zonder fans. En de kans is groot dat dat nog wel even zo zal blijven.

Normaal gezien zouden er vanaf 1 oktober weer fans worden toegelaten tijdens de wedstrijden in de Premier League, maar die deadline komt mogelijk in gevaar. In het Verenigd Koninkrijk leeft namelijk de grote schrik dat er een tweede golf zit aan te komen. Premier Boris Johnson gaf aan dat de terugkeer van fans mogelijk met zes maanden wordt uitgesteld. "We kunnen dit dus niet vanaf 1 oktober doen en ik erken de implicaties voor onze sportclubs, die het leven en de ziel van onze communities zijn, en mijn rechterhand, de kanselier en de minister van Cultuur, werken dringend aan wat we nu kunnen doen om de clubs te steunen." "De maatregelen zullen waarschijnlijk met zes maanden verlengd worden. We moeten beseffen dat de verspreiding van het virus nu onze mogelijkheden om bedrijven, tentoonstellingen en grote sportevenementen te heropenen belemmert", aldus Boris Johnson.