Barcelona haalt wonderkind nu ook officieel bij A-kern en laat zijn waarde stijgen naar... 400 miljoen euro

Ansu Fati maakte vorig seizoen al indruk bij FC Barcelona, maar officieel was de 17-jarige flankaanvaller nog steeds een speler van Juvenil A. Leuk weetje: dat zorgde ervoor dat hij kon meespelen in de Youth League-wedstrijden.

Ondertussen is dat veranderd. Barça liet vandaag weten dat Fati een lid is van het A-elftal en met rugnummer 22 zal voetballen. Maar héél belangrijk is dat het prijskaartje hierdoor fors is gestegen.

400 miljoen euro

Bij de vorige contractverlenging werd overeengekomen dat de opstapclausule bij de overstap naar de A-kern stijgt van 170 miljoen euro naar... 400 miljoen euro. En dat is vanaf vandaag dan ook van kracht.

❝It’s a dream come true for any kid that comes to La Masia.❞

