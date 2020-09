Coach van Dynamo Kiev zorgt in volle coronacrisis voor érg opvallend beeld op persconferentie

Dynamo Kiev won met 1-2 op bezoek bij AA Gent in de play-offs van de Champions League. En dus was de coach van de bezoekers een tevreden oefenmeester. Al zorgde hij ook voor een opvallend beeld.

Tijdens de wedstrijd viel hij al op met zijn handdoek op zijn hoofd tenmidden van een plensbui in en rond de Ghelamco Arena.

Na de match bleek echter dat de Roemeense coach heel erg verkouden was. Tijdens zijn persconferentie snotterde hij drie volledige zakdoeken vol.

Snipverkouden

Een deel van het journaille mocht de persconferentie van de coaches en spelers overigens niet vanuit de perszaal volgen vanwege de erg strenge en logische UEFA-protocollen.

Die protocollen hadden echter geen betrekking op de snipverkouden Lucescu. "Het belangrijkste is het resultaat na deze wedstrijd", aldus de coach zelf in een reactie. "We hadden graag nog een keertje meer gescoord, maar dit is een goede uitgangspositie. Er is natuurlijk nog een wedstrijd."