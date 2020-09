📷 Het iconische rugnummer 11 van Ryan Giggs is aan de derde opvolger toe

Het ene rugnummer is al legendarischer dan het andere. Dan denken we meteen aan het nummer 14 van Johan Cruyff. Bij Manchester United wordt er dan weer veel belang gehecht aan nummer 11, lang gedragen door een zekere Ryan Giggs.

Doorgegroeid vanuit de eigen jeugdopleiding, mee een trofeeënkast gevuld en jarenlange trouwe dienst. Ryan Giggs heeft zich in de harten van de fans van Manchester United gespeeld vanop zijn vertrouwde linkerflank met het vertrouwde rugnummer 11.

Zijn opvolgers

In 2014 nam Giggs op 40-jarige leeftijd afscheid als profvoetballer en zijn rugnummer kreeg meteen een opvolger op Old Trafford. Onze landgenoot brak door in het afscheidsjaar van de Welshman op leeftijd en nam zijn rugnummer en plaats op de linkerflank over. Even legendarisch als Giggs is Januzaj er niet mee geworden, al hield hij in zijn verdere carrière in clubverband wel vast aan 'de 11'.

Dan was de volgende in het rijtje bezig aan een betere poging. Toen Anthony Martial van Monaco naar Man United overstapte koos hij voor het nummer 9. Bij de komst van Zlatan Ibrahimovic moest hij veranderen en toen viel zijn keuze op zijn rugnummer van bij de Franse nationale ploeg: 11.

Ook Romelu Lukaku eiste nummer 9 op. Toen de Zweed en de Belg de club verlaten hadden, koos Martial weer voor zijn vertrouwde nummer 9 en was het rugnummer van Giggs weer vacant.

En dat bleef het ook een seizoen lang, tot vorig weekend! Mason Greenwood mocht tegen Crystal Palace na de rust invallen. Dat deed hij niet meer met nummer 26 zoals vorig seizoen maar met nummer 11.

Greenwood komt net zoals Giggs uit de jeugdopleiding van Manchester United en barst van het talent. De kans bestaat dus dat de fans in Old Trafford nog jaren verder kunnen met hun nieuwe nummer 11...