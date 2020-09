Only in Belgium? Hof van Beroep geeft Virton gelijk: "Licentie voor 1B mocht niét geweigerd worden"

Comedy Capers, deel 257. Het Hof van Beroep schaart zich achter Excelsior Virton. De Belgische Mededingingsautoriteit had de Luxemburgers in het ongelijk gesteld in hun klacht tegen de Belgische voetbalbond en de licentievoorwaarden.

Het seizoen is dan wel al begonnen, maar de uitspraak laat opnieuw ruimte voor de toetreding van Excelsior Virton in 1B. De Luxemburgers kregen uiteindelijk geen licentie, waardoor Club NXT werd opgevist. "Het Hof van Beroep oordeelt dat Virton voldoende heeft aangetoond dat zij geen RSZ-schulden of schuld aan Sporting Lokeren heeft", reageert de club op de uitspraak. "Met andere woorden: het Hof van Beroep oordeelt dat Virton sinds het begin voldeed aan de licentievoorwaarden en de licentie voor 1B dus niet geweigerd mocht worden." Volgende stappen?



De Luxemburgers gaan zich de volgende uren en dagen beraden over de volgende stappen die zullen worden ondernomen. Al lijkt de kans héél klein dat ze alsnog in 1B zullen aantreden.