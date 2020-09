Lyon heeft een droom: "We willen met Benzema als aanvoerder de Champions League in"

Karim Benzema doorliep de jeugdreeksen bij Olympique Lyonnais en brak er vervolgens door in het eerste elftal. De Franse topclub hoopt de aanvaller terug te halen.

Karim Benzema verruilde Olympique Lyonnais in 2009 en na twaalf jaar trouwe dienst voor Real Madrid. De aanvaller bewees afgelopen seizoen dat hij op zijn tweeëndertigste nog steeds van goudwaarde is voor de Koninklijke.

“Het is onze droom dat hij zijn carrière bij ons komt afsluiten”, is Juninho luidop aan het dromen bij RMC Sport. De voormalige aanvoerder én huidig technisch directeur van Olympique Lyonnais stond in zijn gloriedagen zelf op de mat met Benzema.

Het is de droom van iedereen bij Lyon dat Benzema zal terugkeren - Juninho

“Vandaag haalt hij nog een heel hoog niveau”, aldus Juninho. “Het is de droom van iedereen hier dat hij zal terugkeren om nog een tweetal jaar te voetballen. Dan kan Lyon met Benzema als aanvoerder naar de Champions League.”