Arsenal uit op drastische wijzigingen op het middenveld

Ook in Engeland is de transfermarkt nog even open en daar wil Arsenal nog ten volle gebruik van maken om hun middenveld te versterken.

Het is geen geheim dat Arsenal heel geïnteresseerd is in Thomas Partey van Atletico Madrid. De Madrilenen waren niet echt bereid om over veel voorwaarden te onderhandelen. Maar ondertussen zouden ze geïnteresseerd zijn om Lucas Torreira van Arsenal te lenen met verplichte aankoopoptie. Daar een overeenkomst in vinden, zou wel heel belangrijk kunnen zijn in functie van een mogelijke deal voor Partey.

In het contract van Partey staat een opstapclausule van 50 miljoen euro.

Alternatieven

Maar Partey is niet de enige mogelijkheid voor The Gunners. Want ook Lyon-middenvelder Houssem Aouar zou op de radar staan bij de Londenaars.

Tenslotte is ook Jorginho een mogelijke versterking voor Arteta. Bij Chelsea hebben ze met Havertz een serieuze versterking bijgehaald op het middenveld. Bij Sky Sports melden ze dat Arsenal de piste Jorginho alleszins zeer nauwgezet opvolgen.