CIJFER VAN DE WEEK: Dit zijn de kansen van KAA Gent op de vetpotten van het kampioenenbal als je naar de geschiedenis kijkt

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week nemen we de kansen van KAA Gent in de Champions League graag eens onder loep. Want hoeveel kans heb je nog na een 1-2 nederlaag in de eerste wedstrijd?

6.2%

We gingen het eens bekijken in het verleden over alle Europese competities heen. Daarbij denken we aan de Europa League (en al zijn voorgangers), de Champions League (en al zijn voorgangers), maar ook de Jaarbeursstedenbeker en de Beker voor Bekerwinnaars die ondertussen niet meer bestaat.

Liefst 391 keer werd al 1-2 gespeeld in een eerste wedstrijd van een knock-outduel over twee wedstrijden. En het hoeft geen geheim te zijn: de kansen van Gent om het toch nog recht te trekken? Die zijn uiteraard niet al te groot.

Twee keer eindigde de wedstrijd ook in de terugwedstrijd op 1-2 en moesten er strafschoppen aan te pas komen, in de 389 andere wedstrijden kon het team dat thuis 1-2 had verloren het amper 24 keer rechtzetten. 24 op 389, dat is omgerekend 6.2% kans.

Waar de Buffalo's eventueel wél vertrouwen kunnen uit putten is dat het in recente jaren wel steeds waarschijnlijker wordt om te stunten na een 1-2 in eigen huis. Vanaf het seizoen 2012-2013 tot nu gaat het om 11 keer op 85 of 12,9%.