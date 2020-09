De geschiedenis herhaalt zich: Borussia Dortmund haalt opnieuw Engels supertalent weg bij Manchester City

Jadon Sancho, het 20-jarige supertalent van Manchester City, vertrok in 2017 ook richting Borussia Dortmund. De Engelsman zag geen kansen bij het sterrenensemble van Manchester City en koos voor het project van Dortmund, nog voor hij maar één minuut gespeeld had bij City.

Sancho groeide uit tot één van de grootste talenten ter wereld en nu lijkt de geschiedenis zich opnieuw te herhalen. Want ook deze keer plukt Borussia Dortmund een supertalent weg bij Manchester City. De 16-jarige Jamie Bynoe-Gittens gaat vanaf dit seizoen voor Borussia Dortmund voetballen.

🎙 Zorc:



“Jamie Bynoe-Gittens is now with us and we are pleased that he has joined our youth department. He will initially play with the U19’s. Our scouting department did an excellent job! " pic.twitter.com/HXp1PkTe4y