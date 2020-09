Lionel Messi neemt afscheid van maatje Luis Suarez en sneert opnieuw naar Barcelona-bestuur

Lionel Messi ziet met Luis Suarez een goede vriend vertrekken bij Barcelona. In een bericht op Instagram neemt de Argentijn afscheid van zijn spitsbroeder.

Lionel Messi was niet gediend met het vertrek van Luis Suarez en vooral niet met de manier waarop. De Uruguayaan kreeg via een telefoontje te horen dat hij niet meer gewenst was bij de club.

Het transferverzoek van Lionel Messi volgde niet veel later en verschillende bronnen linken de twee gebeurtenissen aan elkaar. Want Messi ziet met Luis Suarez niet alleen een ploeggenoot vertrekken, maar de twee waren ook enorm goede vrienden en spendeerden veel vakanties samen door.

Op Instagram neemt Messi afscheid van Suarez en de Argentijn kan het niet laten om nog maar eens uit te halen naar het Barcelona-bestuur. "Ik wist dat je ging vertrekken, maar vandaag kwam pas echt het besef. We zullen je erg missen."

"Het zal vreemd zijn om je in een ander shirt te zien. Je verdient een afscheid als één van de belangrijkste spelers in de geschiedenis van de club. We hebben samen zoveel mijlpalen bereikt. Je verdiende het niet om eruit gegooid te worden zoals zij dat deden. Maar om eerlijk te zijn verbazen zo'n dingen me niet meer."