'Memphis Depay informeert ploegmaats dat hij niet meer naar Barcelona zal trekken'

Memphis Depay leek lange tijd op weg naar Barcelona, maar de Spaanse club moest eerst verkopen voor de transfer kon afgerond worden. Maar door het aanslepen van de verkoop van Suarez zou Depay zelf afgehaakt hebben.

Volgens L'Équipe heeft Depay ondertussen ook aan zijn ploegmaats meegedeeld dat hij Lyon dit seizoen niet meer zal verlaten. Dat betekent dus wel dat de Nederlander volgende zomer mogelijk gratis de deur uitwandelt.

De transfer van Depay naar Barcelona leek al in kannen en kruiken. Koeman had zijn voorkeur voor de aankoop van de aanvaller van Lyon al uitgesproken en zowel op persoonlijk als op clubniveau was er al een akkoord.

Maar La Liga blokkeerde de transfer. Barcelona zou eerst van enkele salarissen moeten afgeraken, vooraleer het inkomende transfers kon realiseren. Dat leek aanvankelijk snel te gaan, want Suarez had al een taalexamen afgelegd in Italië om zijn overgang naar Juventus af te ronden.

Maar er werden vragen gesteld over hoe eerlijk dat examen werd afgelegd en de transfer van Suarez naar Juventus bleef maar aanslepen. Ondertussen zat de transfer van Depay nog steeds in de wachtkamer. Daarop zou de Nederlander beslist hebben om de transfer af te blazen en het seizoen bij Lyon uit te doen.

Het is enkel nog maar de vraag hoe Depay er nu over zal denken, nu de transfer van Luis Suarez naar Atlético is afgerond. Brengt dat de transfer van de Nederlandse aanvaller alsnog in een stroomversnelling of heeft hij zijn beslissing al gemaakt en blijft hij nog een seizoen in Frankrijk?