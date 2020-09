🎥 Het prachtige doelpunt waarmee Charleroi stap richting Europese poules zette: "Wisten dat het eens ging uitbetaald worden"

Het werd een nagelbijter met verlengingen, maar een vrije trap van Kaveh Rezaei zorgde voor het verschil in Charleroi - Partizan Belgrado.

Pas in de verlengingen kon Charleroi afstand doen van Partizan Belgrado, waardoor ze nu op 180 minuten van de Europese poules staan.

Fenomenale traptechniek

Met dank aan een geweldige vrije trap van Kaveh Rezaei, na een fout op Fall. Karim Belhocine was helemaal niet verrast.

"We kennen zijn traptechniek. Hij laat het vaak zien op training en we wisten dat hij er eens eentje zou binnenkrullen in een wedstrijd", kon er een lachje af bij de coach van de Zebra's.