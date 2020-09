Union wil af van favorietenrol: "We moeten ons in vraag durven stellen"

Union zou er met kop en schouders bovenuit steken in 1B, althans dat dacht men toch. Maar Union-coach Mazzu houdt niet van die favorietenrol

De gemaakte investeringen en de aanwezigheid van coach Mazzu maakten van Union een van de grote favorieten om richting 1A te promoveren. Maar de absolute favoriet genoemd worden, dat vind Mazzu niet zo fijn. "Het s niet omdat een club Mazzu neemt, dat ze automatisch favoriet zijn. De coach is slechts een factor. Moeten we van Seraing de absolute favoriet maken omdat ze Ferrera als coach hebben?", benadrukt hij.

Dit resultaat (3-1 verlies in RWDM) moet ons terug met de voeten op de grond brengen en enkele waarnemers ook. Het is een competitie waarin alle teams gelijk zijn, daar waren we nu opnieuw getuige van. Alle analyses duiden ons aan als favoriet, maar we zijn slechts één favoriet van velen. Er is nog veel werk aan de winkel", aldus Felice Mazzu.

Teddy Teuma, verdediger van Union, bevestigde na de wedstrijd van zaterdag de woorden van zijn trainer. "Er was vanavond een team dat het meer wilde dan het andere, dat is jammer. Het is een moeilijke competitie, we moeten er elke wedstrijd volledig voor gaan. Ze noemen ons de grote favoriet maar op dit moment staan we niet boven de rest", klinkt het.