Tottenham blijft doordrukken voor concurrent Toby Alderweireld, maar clubs zitten nog ver uit elkaar

Is het over en out voor Toby Alderweireld? De Rode Duivel ligt niet in de bovenste schuif van José Mourinho, die blijft hopen op een extra centrale verdediger.

Mourinho geeft tegenwoordig de voorkeur aan het centrale duo Eric Dier en Davinson Sanchez. Alderweireld is pas derde keuze en wordt binnenkort misschien zelfs pas vierde keuze. Want Tottenham blijft onderhandelen over de komst van Milan Skriniar. De verdediger van Inter Milaan is de grootste prioriteit voor Tottenham. Alleen zitten de clubs nog ver uit elkaar. Tottenham hoopte maximaal 30/35 miljoen euro te betalen, terwijl Inter Milaan toch minimaal 60 miljoen euro wil ontvangen. De onderhandelingen lopen dus nog, maar een overeenkomst wordt moeilijk.