Spaanse pers maakt Eden Hazard volledig af na niet-selectie: "Je moet video's bekijken om te herinneren hoe goed hij is"

Eden Hazard zag gisteren zijn Real Madrid winnen van Real Betis, maar zelf droeg hij daar niet aan bij. De Rode Duivel werd uit voorzorg uit de selectie gelaten.

En daar hebben ze in Spanje meer dan genoeg van. In de Spaanse krant AS maakt journalist Tomas Roncero de Belg volledig af in zijn column.

"Hij kan maar beter minuten maken tegen Valladolid of Levante. Dit kan zo niet meer verder. Hij brengt schade toe aan de club en die schade is niet meer door de vingers te zien", steekt Roncero van wal.

"Hij kwam naar zijn droomclub, maar heeft niet de motivatie en toewijding om fit aan het seizoen te beginnen. Ook dit seizoen begon hij met overgewicht en uit vorm."

"Zijn blessuregevoeligheid is een chronisch probleem. Het is al zo lang geleden dat hij een geode wedstrijd heeft gespeeld dat we video's moeten bekijken om ons te herinneren hoe goed hij is."