Liverpool moet mogelijk twee sterkhouders missen voor clash met Arsenal

Liverpool en Arsenal zijn allebei met een perfect rapport aan het seizoen begonnen, beide ploegen hebben 6 op 6. Maandagavond komt daar verandering in want dan nemen ze het tegen elkaar op. Maar mogelijk moet Liverpool-trainer Klopp het zonder twee sterkhouders doen.

Want het kan zijn dat Thiago Alcantara en doelman Allison niet speelklaar geraken tegen maandag. Alisson is de vaste man tussen de palen bij Liverpool. Thiago kwam enkele weken geleden over van Bayern München en debuteerde bij de rust tegen Chelsea op de vorige speeldag.

Volgende de Engelse krant The Mirror hebben beide spelers een blessure opgelopen tijdens de midweek. Maandagochtend zullen ze nog tests ondergaan om te controleren of ze fit zijn.

Klopp moet het al doen zonder een andere sterkhouder, Jordan Henderson. De Engelsman viel geblesseerd uit tegen Chelsea. Ook Alex Oxlade-Chamberlain en James Milner raken niet fit. Klopp zal dus moeten puzzelen om zijn middenveld op te stellen.