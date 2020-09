Manchester City rondt bijna de absurde kaap van een half miljard euro voor verdedigers onder Pep Guardiola

Pep Guardiola en zijn zoektocht naar de juiste verdedigers voor zijn systeem: het is een aparte historie. Ruben Dias is de laatste in het rijtje van defensieve versterkingen en er hangt een stevig prijskaartje aan vast.

Manchester City legt maar liefst 71,4 miljoen euro op tafel om Ruben Dias los te weken bij Benfica. Zo wordt de 23-jarige verdediger de duurste verdediger die Pep Guardiola al naar de club haalde. Een straffe statistiek, want eerder werden ook al Aymeric Laporte (65M), Joao Cancelo (65M) en Benjamin Mendy (57,5M) naar het Etihad Stadium gehaald.

Sinds de komst van Guardiola in 2017 gaf Man City al 368,4 miljoen euro uit aan directe versterkingen voor de defensie alleen al. Als we de inkomende (defensieve) transfers voor de toekomst -zoals Issa Kaboré van KV Mechelen- erbij tellen dan komt het zelfs op een totaal van 408,5 miljoen euro uit.

Doe daar nog de transfersom van Dias bij en het absurde kaap van een half miljard euro is bijna bereikt. Die is zelfs al bereikt als we de 40 miljoen euro voor doelman Ederson, ook bij Benfica weggeplukt, en 20 miljoen euro voor Claudio Bravo erbij nemen. Maar de perfecte defensie, die is er voorlopig nog niet. De 2-5 nederlaag tegen Leicester was de grootste voor Man City sinds Guardiola's komst.

Dias is de tweede verdediger die dit seizoen de rangen komt versterken. Nathan Aké werd voor 45,3 miljoen euro weggeplukt bij Bournemouth. Het is blijkbaar moeilijk om een gepaste opvolger te vinden voor Vincent Kompany. De voorbije drie seizoenen had City telkens de beste aanval, nu nog