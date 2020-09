Didier Frenay ondanks vrijlating nog onder gerechtelijke controle en mag niet weg uit Monaco

Het lachen zal Didier Frenay ondertussen al vergaan zijn. Met het gerecht in aanraking komen is immers geen pretje, maar de voetbalmakelaar heeft wel al goed nieuws gekregen. Hij is niet aangehouden en werd dus vrijgelaten. Al betekent dat nog niet het einde van deze saga.

Het Belgisch gerecht had om de aanhouding van Didier Frenay gevraagd. Daar is de rechter in Monaco niet op ingegaan. De makelaar werd dus enkel verhoord in het onderzoek naar fraude bij de transfer van Kevin De Bruyne naar Wolfsburg, maar niet gearresteerd. Paspoort ingeleverd Wat niet wil zeggen dat alle zorgen voorbij zijn. Frenay is inderdaad vrijgelaten in Monaco, maar heeft zijn paspoort moeten inleveren en mag het Prinsdom dus niet verlaten. Frenay blijft dus onder gerechtelijke controle staan. Van zodra hij wel toestemming krijgt om Monaco te verlaten, zal Frenay terugkeren naar België om alle documenten te verzamelen die hij dient over te maken aan het gerecht.