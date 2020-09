Drie speeldagen ver en Divock Origi kwam nog geen minuut in actie voor Liverpool: tijd om te vertrekken?

Liverpool FC pronkt na drie speeldagen met een perfect rapport in de Premier League. In die reeks van 9 op 9 deed trainer Jürgen Klopp nog geen beroep op Divock Origi.

Op speeldag 1 won Liverpool met 4-3 van promovendus Leeds. Divock Origi bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd. In de 0-2 zege tegen Chelsea gebeurde dat opnieuw en toen zag hij concurrent Takumi Minamino invallen.

In de League Cup mocht hij wel starten en bedankte hij met een goal, maar tegen Arsenal was hij weer een volledige match bankzitter. Maandag mocht Minamino weer minuten maken en was er ook het Liverpool-debuut én meteen de eerste goal voor Diogo Jota, Origi's nieuwste concurrent.

Met een zesde plaats in de aanvallende pikorde ziet het er niet al te best uit voor de Rode Duivel in zijn zoektocht naar speelgeledenheid. De 25-jarige aanvaller ligt nog tot 2024 vast bij de club. Gaat hij de concurrentiestrijd aan of kiest hij voor een vertrek?