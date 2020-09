OFFICIEEL: Manchester City rondt komst van verdediger af en hoopt eindelijk vervanger te hebben voor Kompany

Is dit de man die de defensieve problemen bij Manchester City gaat oplossen? De overstap van Rúben Dias naar Benfica naar Man City is alleszins een feit. De transfer hing al langer in de lucht en nu is er ook duidelijkheid over alle puntjes en komma's.

Manchester City is dus blij dat het de komst van Rúben Dias kan aankondigen. Met de 23-jarige Portugees hoopt het eindelijk een vervanger beet te hebben voor Vincent Kompany. Sinds die terugkeerde naar Anderlecht, moest Pep Guardiola zich het hoofd breken over de defensieve kwetsbaarheid van zijn team. Die kwam ook in het prille seizoensbegin al aan het licht: Manchester City ging in het Etihad met 2-5 onderuit tegen Leicester. Zulke uitslagen kunnen in Manchester niet door de beugel en Dias moet er dan ook voor zorgen dat er heel wat minder tegendoelpunten geïncasseerd worden. HERE HE IS! 😍



Welcome Ruben Dias to City!



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/e1PXlBadvR — Manchester City (@ManCity) September 29, 2020 Benfica krijgt ook iets in de plaats: vele tientallen miljoenen én Nicolas Otamendi, die dus de omgekeerde beweging maakt dan Dias. Otamendis is bij Benfica zo de nieuwe ploegmaat van Jan Vertonghen.