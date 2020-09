Meer duidelijkheid rond ontbreken van aanwinst: positief coronageval bij Liverpool FC

Jürgen Klopp had al laten uitschijnen dat hij op Thiago Alcântara geen beroep kon doen aan de interland. In eerste instantie werd dan gedacht aan een blessure, maar de Spanjaard blijkt om een andere reden niet inzetbaar. Er is bij hem Covid-19 vastgesteld.

Liverpool heeft laten weten dat de speler positief getest heeft en nu in quarantaine gaat, zoals de regels dat voorschrijven. De Reds benadrukken dat ze alle protocols aangaande Covid-19 nauw blijven opvolgen. Thiago zal zolang in quarantaine blijven als nodig is.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.