📷 🎥 Throwback naar de Kirin Cup 2009 en de laatste caps voor een Carolo, maar nu is er Joris Kayembe

Een speler van Charleroi die geselecteerd wordt voor de Rode Duivels, daarvoor moeten we al even terug in de tijd. Naar 2009 om precies te zijn, toen de Belgen een vriendschappelijk toernooi gingen afwerken in Japan, de Kirin Cup.

Het was toch een kleine verrassing toen Roberto Martinez Joris Kayembe opsomde in zijn ruime selectie voor de drie interlands in oktober. Verrassend, omdat het al een poos geleden is dat er nog eens een speler van Charleroi het plunje van de Rode Duivels mocht aantrekken, maar daarom niet minder verdiend.

Mehdi Bayat en het bestuur van de Carolo's mogen zichzelf een schouderklopje geven. Nurio Fortuna werd voor 6 miljoen euro aan Gent verkocht en zijn opvolger is geen verzwakking, integendeel. Nu Kayembe het ook tot Rode Duivel heeft geschopt, het is nog afwachten of hij ook effectief gaat spelen, zal zijn marktwaarde alleen maar toenemen.

Het shirt van België is Kayembe niet vreemd. Tussen 2015 en 2016 was hij belofte-international onder Johan Walem. De opvolger van Nurio was toen nog een speler van Porto en een flankaanvaller.

Als Kayembe straks ook minuten mag maken bij de nationale ploeg is hij de eerste Zebra die die eer te beurt valt sinds... Geoffrey Mujangi Bia. Hij speelde zijn enige twee interlands op Japanse bodem ter gelegenheid van de Kirin Cup 2009, een vriendschappelijk toernooi. Hij gaf de assist aan Kevin Roelandts, ook een debutant, in het 1-1 gelijkspel tegen Chili. Tegen Japan ging hij mee 4-0 ten onder in wat toen een absolute afgang was voor het Belgisch voetbal.