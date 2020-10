Een érg belangrijke Europese avond: Charleroi en Standard, doe het voor de coëfficiënt!

Het wordt opnieuw een erg belangrijke dag voor het Belgisch voetbal. Kunnen Charleroi en Standard de groepsfase halen?

Charleroi opent na de zege tegen Partizan Belgrado en als fiere leider in de Jupiler Pro League (19 op 21) de debatten in de Europa League op de Belgische velden.

Zonder publiek moeten ze in één duel voorbij het Poolse Lech Poznan proberen te raken om zo voor een Europese groepsfase te zorgen.

Standard - MOL Fehervar

Ook Standard maakt een goede kans om zich te plaatsen tegen Mol Fehervar, het team dat we vroeger kenden als Videoton.

Het is aan de Belgische teams om ons meer dan trots te maken. Met twee extra ploegen in de poulefase van de Europa League zouden we goede zaken doen voor de Europese coëfficiënt.

