Officieel - Wéér kassa voor Ajax: Barcelona gaat met jonge back lopen en hangt prijskaartje van 400M aan hem

De transfer zat er al even aan te komen maar nu heeft FC Barcelona het ook via de eigen clubkanalen aangekondigd; Sergino Dest (19) komt over van Ajax.

"We hebben een akkoord bereikt met Ajax over de transfer van Sergiño Dest. De overgang kost 21 miljoen euro en kan met 5 miljoen euro aan variabelen toenemen. Hij tekent tot aan het einde van het seizoen 2024/25 en zijn afkoopclausule bedraagt 400 miljoen euro", communiceerde Barcelona donderdagmiddag. Voor Ajax betekent het nog maar eens een inkomende miljoenentransfer na De Ligt, De Jong, Ziyech en Van de Beek de voorbije twee seizoenen. Dest speelde sinds 2012 bij de jeugd van Ajax, is in Nederland geboren maar komt uit voor de nationale ploeg van de VS. Shhhhh ... pic.twitter.com/FcrRwES4JH — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2020