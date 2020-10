Bayern München trekt op allerlaatste moment stekker uit onderhandelingen na gekibbel over terugkoopclausule

Michaël Cuisance was in zijn zoektocht naar meer speelminuten bij Leeds United uitgekomen, maar op het allerlaatste moment is Bayern München toch niet akkoord gegaan met het vertrek van de Franse middenvelder.

Het persoonlijk akkoord was er, de clubs hadden een overeenkomst en de speler had zelfs al zijn medische testen afgelegd bij Leeds United, maar de transfer van Michaël Cuisance naar Leeds United lijkt er dan toch niet te komen. Bij Bayern München had Karl-Heinz Rummenigge al afscheid genomen van het Franse toptalent, maar de kans bestaat dat Cuisance binnenkort weer gewoon op het trainingsveld staat in Beieren. Volgens verschillende bronnen heeft Bayern München op het allerlaatste moment besloten toch niet akkoord te gaan met de terugkoopclausule die in het contract was opgenomen. Hoeveel die clausule bedroeg blijft onbekend, maar dat bedrag was dus duidelijk te hoog boor Bayern.