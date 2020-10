Romelu Lukaku volgt Eden Hazard op als Speler van het Jaar in de Europa League

Romelu Lukaku is verkozen tot Speler van het Jaar in de Europa League. Lukaku werd met zeven doelpunten topschutter in het toernooi.

Daarmee volgt Romelu Lukaku Eden Hazard op, die won het seizoen ervoor zowat eigenhandig de Europa League voor Chelsea, met een glansprestatie in de finale als kers op de taart. Die kers op de taart kwam er niet voor Lukaku. In de finale opende hij de score, maar werkte hij de bal ook enorm ongelukkig in eigen doel. Sevilla won de beker en liet Lukaku ontroostbaar achter. Met zeven doelpunten in zes wedstrijden was hij wel bijzonder belangrijk in de finaleplek van Inter Milaan en hij zal nu dan ook wel enige vreugde vinden in deze prijs.

Dat Lukaku de verloren finale en vooral die cruciale owngoal niet aan zijn hart liet komen bewees hij aan het begin van het nieuwe seizoen in de Serie A. Lukaku ging gewoon door op het elan van vorig seizoen en scoorde al drie doelpunten in twee wedstrijden.