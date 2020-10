Standard-trainer Montanier staat voor kraker tegen de leider: "Geen match zoals een andere"

Zondagavond staat om Mambourg de Waalse kraker op het programma. Standard gaat dan op bezoek bij Sporting Charleroi. De Rouches mogen proberen om in dit beladen duel de leider een eerste nederlaag aan te smeren.

De Zebra's hebben wel net het mislopen van de poules van de Europa League moeten verwerken. Dit lijkt het ideale moment om hen te treffen. "Je moet altijd op je hoede blijven. Denk maar aan de spelers van Zulte Waregem vorig weekend. Nadat ze een enorme klap kregen tegen Club Brugge hebben ze gereageerd. Ik verwacht me aan dat soort instelling bij onze tegenstander", blijft Montanier voorzichtig.

De trainer van Standard kent de kwaliteiten van Charleroi maar al te goed. "Het is een complete ploeg die indruk gemaakt heeft sinds het begin van het seizoen. Het is een solide ploeg, met veel beweging. Nicolas Penneteau kende ik al bij Valenciennes toen hij twintig was. Ik ben blij om hem weer te zijn. Hetzelfde voor Guillaume Gillet, al heb ik wel liever dat hij op de bank zit dan dat hij op het veld staat. Hij kan blijven gaan."

De emoties kunnen al eens hoog oplopen in duels tussen Charleroi en Standard. Ook dit weekend zal er elektriciteit in de lucht hangen. "Het is geen match zoals een andere. Het is een kraker, een derby. We spelen deze match voor de club en voor het klassement, maar ook voor de supporters."