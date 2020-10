UPDATE - officieel: Smaakmaker van vorig seizoen belandt opnieuw bij Cercle Brugge

Cercle Brugge kondigde maandag aan dat er nog een drietal transfers aan zitten te komen op deadline day. Wordt Giulian Biancone de eerste die de Vereniging (opnieuw) vervoegt?

UPDATE 21u17: Cercle Brugge heeft de komst van Giulian Biancone officieel bekendgemaakt. Het gaat om een uitleenbeurt tot aan het einde van dit seizoen.

"We zijn zeer blij dat we vandaag Giulian Biancone een extra seizoen aan Cercle Brugge kunnen binden. Giulian bewees vorig jaar meermaals over de ingesteldheid te beschikken die we van een Cercle Brugge speler verwachten. Dat Giulian bovendien zelf ook vragende partij was om terug te keren, toont z’n motivatie aan om te bevestigen wat hij hier al heeft bewezen: een leider zijn op en naast het veld", reageerde voorzitter Goemaere op de webstek van Cercle.

Volgens Footmercato zou dat het geval zijn. De Franse flankverdediger werd vorig jaar door moederclub AS Monaco bij Cercle Brugge gestald en nu gaat hij opnieuw die beweging maken.

Nochtans kwam Biancone dit seizoen al twee keer in actie voor de hoofdmacht van de Monegasken. De club wil volgens Footmercato zijn progressie niet afremmen en bij Cercle zou hij meer aan spelen kunnen toekomen.

Vorig jaar tekende de 20-jarige rechtsachter voor 1 goal en 3 assists in 25 competitieduels voor de Vereniging. Hij was een van de smaakmakers in een bijzonder moeilijk seizoen voor het team.