Morgen komt het bestuur van de Pro League samen: vijf clubs willen discussie over mandaat van Peter Croonen en Pierre François

Morgen staat een algemene vergadering op het programma bij het bestuur van de Pro League. Eén van de agendapunten is het mandaat van Peter Croonen en Pierre François, want vijf clubs zouden hen slecht management verwijten.

Wat gaat er gebeuren met Peter Croonen en Pierre François? Op de algemene vergadering van het bestuur van de Pro League zou hun mandaat namelijk één van de discussiepunten zijn. Volgens Sporza verwijten Beerschot, Cercle Brugge, Waasland-Beveren, STVV en OH Leuven Croonen en François slecht management.

Er zou morgen ook gesproken worden over het laatste zitje in het bestuur van de Pro League. Volgens Sporza zijn Vincent Goemaere (Cercle Brugge) en Peter Willems (OH Leuven) in de running voor deze post.