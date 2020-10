Vrouw van Manchester United-speler haalt uit naar de club: "Geef hem respect!"

Bij Manchester United hebben ze besloten om Dean Henderson te houden. De doelman werd vorig seizoen uitgeleend aan Sheffield United, maar dit seizoen moet hij de concurrentie aangaan met David de Gea. Daardoor is Sergio Romero nu de derde doelman en krijgt hij nog minder speelminuten.

De Argentijn wilde tijdens de transferperiode dan ook op zoek naar een andere club en er was interesse voor Romero, maar Manchester United wilde hem niet laten gaan. De vrouw van Romero had het tijdens de transferperiode over een gebrek aan respect van de Engelse topclub.

"Sergio Romero heeft hard gewerkt voor deze club. De laatste trofee dat ze hebben gewonnen, was met hem. Hij hielp de ploeg aan 4 finales/halve finales om dan op de bank te moeten zitten en te verliezen. Ze moeten hem nu een kans geven om te vertrekken. Geef hem respect!"

Sergio Romero’s wife is spot on here, completely disrespected him by choosing de Gea in all the semi-finals that we lost. pic.twitter.com/BouiCQUc3D