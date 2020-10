Opnieuw drie Engelse internationals in opspraak na overtreden coronaregels: staat hun match tegen België op de klippen?

Net zoals in september zijn er enkele spelers van de Engelse nationale ploeg in opspraak gekomen na het overtreden van de coronavoorschriften. Of het drietal straks tegen de Rode Duivels mag spelen is nog niet duidelijk.

Tammy Abraham is een van de spelers die straks mogelijk niet inzetbaar is. De aanvaller van Chelsea werd 23 en er werd een verrassingsfeestje georganiseerd voor hem. Ben Chilwell en Jadon Sancho waren ook aanwezig. Er waren meer personen aanwezig dan voorgeschreven in de coronamaatregelen. Het trio is al zeker niet inzetbaar voor de oefenmatch tegen Wales, want de resultaten van hun coronatesten zijn nog niet binnen tegen dan (donderdag). Het resultaat van die test zal uitmaken of het drietal zondag selecteerbaar is voor de thuismatch tegen België in de Nations League. In september lapten Mason Greenwood en Phil Foden de coronaregels ook al aan hun laars. Zij nodigden IJslandse dames uit op hun hotelkamer.





