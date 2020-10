Marc Brys doet grote kuis en stuurt 10 spelers naar B-kern

Marc Brys heeft bij OH Leuven grote schoonmaak gehouden. Zo werden er maar liefst 10 spelers naar de 'B-kern' gestuurd, waaronder Jérémy Perbet.

De spelers in kwestie hebben in principe nog wel een toekomst bij de club, maar door de grote kern bij OH Leuven bevinden zij zich wel in de gevarenzone. Van Brys krijgen ze nu de mogelijkheid om zich te tonen bij de 'B-kern' en als ze indruk maken, worden ze heropgevist.

Darren Keet, Tom Van Hyfte, Stallone Limbombe, Yohan Croizet, Tristan Borges, Milan Tucic en Jérémy Perbet zijn al zeker zeven van de tien spelers die voorlopig apart trainen. Daar horen nog enkele namen bij te komen.

In het geval van Jérémy Perbet is dat toch opvallend. De ervaren Fransman kwam pas deze zomer definitief over van Charleroi en krijgt nu dus al te horen niet meer bij de A-kern te horen.

De spelers hebben hun kastje leeggemaakt en trainen voortaan op het trainingscomplex in Kessel-Lo.