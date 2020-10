Ronaldo kondigt afscheid aan: "Dat wordt mijn laatste toernooi"

Cristiano Ronaldo is ondertussen niet meer de jongste speler op het veld. De Portugees is 35 jaar en kondigt zijn afscheid aan van de nationale ploeg.

Want het WK 2022 wordt het laatste grote toernooi voor Ronaldo in dienst van de Portugese selectie. Dan is Ronaldo al 37 jaar en is het misschien wel welletjes geweest bij de nationale ploeg.

In 2016 werd Portugal nog Europees kampioen nadat in de finale Frankrijk geklopt werd. Ronaldo moest echter vroegtijdig naar de kant in die finale.

Met een wereldtitel zou de sterspeler een zeldzame leegte in zijn prijzenkast kunnen vullen. De Champions League en het WK voor clubs heeft hij op internationaal clubniveau al gewonnen. Met Portugal dus al een EK maar ook de Nations League.