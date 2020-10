Europees Kampioen en Wereldkampioen stellen teleur en komen niet tot scoren

Vandaag stond in de Nations League het duel tussen Europees Kampioen Portugal en Wereldkampioen Frankrijk op het programma.

De aanvallende weelde was ongezien lansg beide kanten met aan de ene kant Griezmann in steun van Mbappe en aan de andere kant Felix in steun van Ronaldo. Maar op veel goals hoefde we niet te rekenen.

Tijdens de eerste helft zagen we slechts één schot op doel. Maar Patricio had geen moeite met de volley van Griezmann.

De tweede helft was niet veel beter en beide ploegen leken wel voldoende te hebben aan een gelijkspel. Pas op het slot kwamen er enkele kansen. Zo probeerde Ronaldo de overwinning nog naar zicht toe te trekken, maar Lloris stond pal.