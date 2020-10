Nations League: Haaland maakt ook hattricks bij Noorwegen, inspiratieloos Nederland kan niet winnen

Om 18u zijn de eerste wedstrijden in de Nations League gespeeld. Naast België kwamen er heel wat andere landen in actie. Een overzicht...

League A

Op België na moesten onze noorderburen ook al opdraven om 18u. Nederland ging in Bosnië-Herzegovina op zoek naar drie belangrijke punten in de strijd om de leiding in groep 1. Na twee verliespartijen op rij (Italië en vriendschappelijk tegen Mexico) klonk er her en der wat gemor op het Nederlands elftal.

Dat gemor kon Oranje niet omzetten tot lachende gezichten want Nederland kon niet overtuigen in Bosnië en speelde 0-0 gelijk. 'Het is niet om aan te zie", zei Rafael van der Vaart tijdens de rust nog in de NOS-studio. In de tweede helft kregen Frenkie de Jong en Virgil van Dijk de grootste kansen maar doelman Sehic stond goed te keepen. In de stand heeft Nederland net als Italië 5 punten, maar Italië moet nog tegen Polen spelen.

League B

In de B-competitie zijn er altijd wel wat interessante wedstrijden. Op Ierland-Wales na dan, het burenduel eindigde zoals het begonnen was: 0-0. In dezelfde groep kon Finland met 2-0 winnen van Bulgarije. Doelpunten waren er van Jensen en Taylor.

Noorwegen-Roemenië was aangenamer om te bekijken. Bij Noorwegen stond de jonge Erling Haaland opnieuw aan het kanon. Hij maakte er drie. Ook Sorloth (ex-Gent) deed zijn duit in het zakje. Roemenië (met Hagi en Marin) kon niet tegenscoren.

Kroatië-Zweden was een duel tussen twee ploegen die nog 0 punten hadden in een groep met ook Portugal en Spanje. De verliezende WK-finalist was net te sterk voor Zweden. Kroatië won met 2-1, de doelpunten kwamen van Vlasic, Berg en Kramaric.

League C

In de competitie met de iets minder grote voetbalgoden werd tweemaal gelijkgespeeld, maar daarom waren de wedstrijden niet minder interessant. Armenië en Georgië speelden 2-2 gelijk, Estland en Noord-Macedonië 3-3 in dezelfde groep. Na enkele minuten in de wedstrijd speelde een Estland-verdediger de bal terug naar de doelmand maar net iets te hard aangezien de keeper niet in doel stond. Estland mocht dus al snel achtervolgen.

Vanmiddag speelden Kazakhstan en Albanië 0-0 gelijk, Litouwen en Wit-Rusland speelden 2-2 gelijk.