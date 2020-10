Kevin De Bruyne uit zijn onvrede: "Dat is zwaar. Ook mentaal"

Een profvoetballer mag dan misschien wel het mooiste beroep ter wereld uitoefenen, een en al rozengeur en maneschijn is het niet. Zo vindt Kevin De Bruyne dat een topvoetballer veel te weinig vakantie heeft.

Deze zomer kreeg Kevin De Bruyne acht dagen vrij van Manchester City. Na de Champions League stond de Premier League immers weer te drummen om van start te gaan. En volgende zomer zal de rust opnieuw beperkt zijn met Euro 2020 in het verschiet.

Niemand luistert naar de spelers.

"Ik had maar acht of negen dagen vakantie. Ik kon niet weg omwille van de zwangerschap van mijn vrouw. Dat betekent dat ik dan twee jaar zonder een break achter de rug zal hebben. Dat is zwaar. Ook mentaal", uitte de Rode Duivel zijn onvrede in Het Nieuwsblad.

"Ook je lichaam moet kunnen genezen. Maar niemand luistert naar spelers. Het gaat over veel geld. Ik zie dat er veel blessures zijn", besloot hij. En het wordt er ook niet beter op, want in sommige interlandbreaks staan er nu al drie wedstrijden geprogrammeerd.