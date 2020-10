Nederland kan alweer niet winnen in tweede wedstrijd Frank de Boer

Nederland heeft ook in de tweede wedstrijd van Frank de Boer niet weten overtuigen.

Tegen Bosnië hoopte Nederland de teleurstellende wedstrijd van tegen Mexico (0-1) door te spoelen, maar dat lukte niet bepaald. Voor de tweede maal op rij verliest Nederland punten in de Nations League.

Het was maar een povere wedstrijd, waar Nederland wel het meeste balbezit had. Maar in grote kansen resulteerde dat niet. De allerbeste kans kwam er nog in het slot, maar de poging van Frenkie De Jong werd van de lijn gekeerd.